Feuerwehr aus dem Salzlandkreis unterstützt Kampf gegen den Brand am Brocken

Waldbrand am Brocken im Harz: Das Feuer beschäftigt seit Samstag auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Salzlandkreis.

Aschersleben. - Das Feuer am Brocken, das seit Freitag die Einsatzkräfte in Atem hält, beschäftigt jetzt auch Feuerwehrleute aus dem Salzlandkreis. Am Samstagnachmittag wurden sie alarmiert, um im Harz Unterstützung zu leisten.