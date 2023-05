Einige Wochen war es ruhig geworden. Jetzt brennen wieder Mülltonnen in Staßfurt. Zuletzt verursachte ein Feuer einen 30000-Euro-Schaden an einer Garage.

Staßfurt/Neundorf - Seit Ende April häufen sich Brände in Staßfurt wieder. Der oder die Täter fackeln Müllbehälter An der Salzrinne und in der Schulstraße ab, aber auch in der Steinstraße in Staßfurt. Auf dem Schulhof des Gymnasiums brannten sie in der Nacht zum 29. April.