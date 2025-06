Tausende Personen und mehrere Betriebe hatten am Donnerstagnachmittag plötzlich kein warmes Wasser mehr. Was genau passiert ist und wann die Warmwasserversorgung wieder funktionierte.

Erleichterung in der Magdeburger Altstadt: Heizung und Warmwasser sind zurück

Die Baustelle an der Kreuzung Guerickestraße/Julius-Bremer-Straße. Die SWM arbeitet hier bis Ende September an der Fernwärmeversorgung für die Altstadt.

Magdeburg. - Aufatmen bei den Bewohnern in der Magdeburger Altstadt. Nachdem am Nachmittag des 12. Juni die Fernwärmeversorgung ausgefallen war, konnte diese in der Nacht zum Freitag repariert werden.