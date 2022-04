Brücke in Osmarsleben fast fertig, Schlaglöcher nichtöffentlich Thema im Stadtrat Güsten

Die Wipperbrücke in Osmarsleben hat endlich ein Geländer. Schlaglöcher sind ein nächstes großes Thema im Stadtrat Güsten. Allerdings nichtöffentlich.

Osmarsleben/Güsten (fr) - Über den Fortgang der Brückenbauarbeiten in Osmarsleben wird Bürgermeister Helmut Zander (SPD) am heutigen Dienstagabend in der Stadtratssitzung berichten können. Wenn auch noch nichts Abschließendes. Denn das Geländer ist zwar endlich montiert, Fußgänger und Radfahrer nutzen das Bauwerk auch schon fleißig, freigegeben ist es für Autos unterdessen noch nicht.