Brumby - Für die Feuerwehr in Brumby sind die Bedingungen nicht ideal. Das aktuelle Feuerwehrhaus in der Alten Calbeschen Straße ist in die Jahre gekommen. Dieses wurde in den 1970er Jahren erbaut und zuletzt im Jahr 2000 umgebaut. Das Gerätehaus besitzt lediglich zwei Stellplätze.