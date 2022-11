Brumby bei Staßfurt: Zu viel Verkehr und zu schlechte Straße im Zenser Weg

Die kleine Anliegerstraße Zenser Weg in Brumby ist wegen des Gewerbegebietes und des nördlichen Wohngebietes stark befahren und in einem schlechten Zustand. Die Stadt Staßfurt hat sich Gedanken gemacht, wie das Problem behoben werden könnte.

Der Zenser Weg in Brumby ist in einem sehr schlechten Zustand.

Brumby - Am Ortsrand von Brumby herrscht seit vielen Jahren geschäftiges Treiben. Im Gewerbegebiet West geben sich die Firmen die Klinke in die Hand, es herrscht tagsüber reger Verkehr. Immer wieder rollen kleine und große Fahrzeuge durch die anliegenden Straßen im Ort. Auch im Zenser Weg. Die Anwohnerstraße geht links (von der A14 kommend) von der Durchfahrtsstraße Üllnitzer Straße weg. Hier stehen einige Eigenheime und daneben ist eine Straße, die in keinem guten Zustand ist.