Bühnenstück über Sophie Scholl im Salzlandtheater in Staßfurt

Sophie Scholl ist eine Ikone des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Das Salzlandtheater in Staßfurt zeigt am 7. Mai ein Stück, das an den 2005 erschienenen Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ angelehnt ist. Das Schlosstheater Neuwied bringt das Stück in Staßfurt auf die Bühne.

Foto: Schlosstheater Neuwied