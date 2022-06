Bunt Figuren machen Schulweg für Löderburger Kinder sicherer

An der Grundschule Löderburg sind Kommunalpolitiker und Förderverein jetzt aktiv geworden, nachdem es von der Stadt keine Hilfe gab.

Mehrere der bunten Aufsteller machen neuerdings Autofahrer an der Grundschule in Löderburg aufmerksam. Hintergrund ist, dass nicht alle Autofahrer am Fußgängerüberweg für die Kinder auf dem Weg zu ihrer Schule anhalten.