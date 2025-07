Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Hendrik Mahrholdt, bedankte sich bei Alexandra Schließer für ihr Engagement in der Grundschule mit einem Blumenstrauß.

Hecklingen - Alexandra Schließer, eine engagierte Mutti aus Hecklingen, bot in den vergangenen Jahren im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ den Kindern der Grundschule Hecklingen Unterstützungbeim Lernen in den Angebotsstunden an.

Ehrenamtsvertrag

„Dieses Förderprogramm ist leider ausgelaufen. Dennoch möchte die engagierte Mutti die Grundschule weiterhin unterstützen und kam diesbezüglich auf mich zu“, sagte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Hendrik Mahrholdt der Volksstimme. „Wir freuen uns sehr, dass Alexandra Schließer der Grundschule Hecklingen weiterhin zur Seite steht“, fügte er hinzu.

Für die wertvolle Unterstützung habe man mit ihr einen Ehrenamtsvertrag abgeschlossen. Somit sei auch ab dem neuen Schuljahr 2025/2026 gewährleistet, dass an der Schule diese wertvolle Unterstützung angeboten werden könne, teilte die Stadtverwaltung mit.

Tolles Engagement

Hendrik Mahrholdt freut sich sehr darüber, dass sich Alexandra Schließer völlig uneigennützig für die Entwicklung und Bildung der Hecklinger Grundschulkinder einsetzt. Er bedankte sich bei ihr für das tolle Engagement und sicherte ihr die Beschaffung von notwendigen Arbeitsmitteln durch die Stadt zu.