Hecklingen - Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) strebt die Aufnahme eines 350 Hektar großen Areals in der Gemarkung der Stadt Hecklingen als Wind-Vorranggebiet in die Landesplanung an. Das teilte der Kommunalpolitiker in der jüngsten Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ mit.