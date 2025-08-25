Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister strebt eine umfassende Sanierung des beliebten Freibads in Egeln an. Das verkündete er beim traditionellen Waldbadfest.

Bei einer Wassertemperatur von 21 Grad Celsius ließen es sich diese vier Jungs nicht nehmen, sich in die Fluten zu stürzen.

Egeln. - Das diesjährige Waldbadfest der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist am Sonnabend mit einem Familiennachmittag gefeiert worden. Das Wetter meinte es an diesem Tag gut. Nach dem Regenguss am Mittag ließ sich die Sonne sehen und zerstreute die Sorgen der Veranstalter, dass das Fest erneut ins Wasser fallen könnte. Es sollte ursprünglich bereits am 12. Juli stattfinden, musste wegen des schlechten Wetters aber verschoben werden.