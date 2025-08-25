Leben und Baden Bürgermeister will Waldbad Egeln mit allen Mitteln erhalten
Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister strebt eine umfassende Sanierung des beliebten Freibads in Egeln an. Das verkündete er beim traditionellen Waldbadfest.
25.08.2025, 12:15
Egeln. - Das diesjährige Waldbadfest der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist am Sonnabend mit einem Familiennachmittag gefeiert worden. Das Wetter meinte es an diesem Tag gut. Nach dem Regenguss am Mittag ließ sich die Sonne sehen und zerstreute die Sorgen der Veranstalter, dass das Fest erneut ins Wasser fallen könnte. Es sollte ursprünglich bereits am 12. Juli stattfinden, musste wegen des schlechten Wetters aber verschoben werden.