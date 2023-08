Am Sonntag, 3. September, wird in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gewählt. Michael Stöhr (UWGE) möchte Bürgermeister bleiben. Herausgefordert wird er von Anke Janko-Bartsch (CDU). Welche Pläne die beiden Kandidaten haben.

Bürgermeisterwahlen in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde: Eine Frau fordert dem Amtsinhaber heraus

Bürgermeisterwahlen in der Egelner Mulde

Am Sonntag, 3. September, wird in der Egelner Mulde gewählt. Für die Verbandsgemeinde wird ein neuer Bürgermeister gesucht.

Egeln - Soll der amtierende Bürgermeister bleiben? Oder braucht es frischen Wind in der Egelner Mulde? In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wird am Sonntag, 3. September, gewählt. Bei der Bürgermeisterwahl möchte Michael Stöhr (UWGE) im Amt bleiben. Anke Janko-Bartsch (CDU) möchte ihn ablösen. Die Volksstimme fragte bei den beiden Kandidaten nach deren Zielen und Ideen.