Casapietra mit traumhaften Himmelsliedern in der Basilika Hecklingen

Das war ein Konzertabend, der nachhallt. Nicht nur in den alten Wänden der Basilika Hecklingen, sondern auch in den Herzen der Zuschauer. Tenor Björn Casapietra beseelte sein Publikum mit unvergesslichen Himmelsliedern.

Himmelslieder vor himmlischer Kulisse: Tenor Björn Casapietra versetzte das Publikum in der Hecklinger Basilika gemeinsam mit seinem Pianisten Mark Forster in Verzückung.

Hecklingen - „Es ist so schön hier.“ Björn Casapietra lässt seinen Blick durch die Hecklinger Basilika schweifen. Und lächelt. Die Kirche ist an diesem lauen Sonntagabend ausverkauft. Auch wenn nicht jeder Platz besetzt sein darf. Der Tenor erzählt von den harten eineinhalb Jahren, in denen er seinem Beruf nicht nachgehen konnte. So sehr er darauf gewartet hat, wieder auf der Bühne zu stehen, so groß ist auch die Sehnsucht der Konzertbesucher, endlich wieder Livemusik genießen zu können. Wie ein trockener Schwamm inhalieren sie jedes der Himmelslieder, die Casapietra voller Hingabe und Gefühl zu Gehör bringt.