Corona im Salzlandkreis: Nach den Herbstferien tägliche Schnelltests vor Unterrichtsbeginn in Schulen

An Schulen im Salzlandkreis sind ab 1. November Corona-Schnelltests Pflicht. Täglich.

Staßfurt/Schönebeck (sl). - Fast jeder dritte Corona-Fall in den zurückliegenden Wochen im Salzlandkreis betraf unter 18-Jährige. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden Infektionen an 27 der 81 Bildungseinrichtungen des Salzlandkreises registriert. Fakten, die Landrat Markus Bauer (SPD) dazu veranlasst haben, zu reagieren: mit einer neuen Allgemeinverfügung, die die erweiterte Testpflicht an Schulen beinhaltet.