Corona: Musiker im Salzlandkreis kämpfen sich durch die Pandemie

Staßfurt/Schönebeck - Wann ist früh eigentlich früh? Es kommt auf die Perspektive an. Für Studenten ist 9 Uhr womöglich noch mitten in der Nacht (so will es das Klischee), Radio- oder Fernsehmoderatoren haben da ihre Livesendung beinahe schon beendet. Fakt ist: Antje Reich musste neun Monate lang sehr früh aufstellen. Da würden auch Morgenmoderatoren zustimmen. Zwischen 3 und 4 Uhr hatte sie sich aus dem Bett gequält, um ab 5 Uhr Küchenschränke zusammenzuschrauben. In Burg arbeitete Antje Reich eine Weile bei einer Küchenproduktionsfirma. Wie viele andere Künstler auch hatte sich Antje Reich in der Corona-Zeit anderen Jobs gewidmet.

Denn eigentlich ist Reich Musikerin. Man kennt sie als Sängerin der Partyband „Ventura Fox“, aber auch als sanfte, aber auch kraftvolle Stimme der Popband „Noch ist Zeit“, die sich 2010 in Staßfurt gegründet hatte.

Bei beiden Bands hat sie mit ihren Bandkollegen natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie gespürt. Ja, sie musste sich beruflich etwas umorientieren, aber das war nur für den Übergang. „Wir lassen uns als Musiker nicht aus der Bahn werfen. Musik gehört für uns zum Leben dazu. Die Bühne wird zur Sucht“, sagt sie. Corona kann noch so stark wüten: Das Virus wird Antje Reich als Musikerin nie in die Knie zwingen. Die Bands gab es, gibt es und wird es auch in Zukunft geben.

Euphorie hat nachgelassen

Doch die Zeiten sind für Künstler nicht einfach. Vor Corona war „Ventura Fox“ zwei- bis dreimal die Woche auf Gigs. „Wir waren das ganze Jahr unterwegs“, so Antje Reich. Da kamen also 100 bis 150 Auftritte im Jahr zusammen. 2020 und 2021 waren es nur wenige Dutzend. „Grundsätzlich ist das Interesse aber da. Wir sind Stand by.“ Es wird auch geprobt, neue Coversongs werden einstudiert. Bei „Noch ist Zeit“ wird an neuen Songs gearbeitet, herumexperimentiert. Die Band steht zudem kurz vor der Veröffentlichung eines Unplugged-Albums. Wer rastet, der rostet. So könnte das Motto der Musiker aus dem Salzlandkreis lauten.

„Noch ist Zeit“ um Sängerin Antje Reich machen Popmusik. Foto: Enrico Joo

Eine der bekanntesten Coverbands im Salzlandkreis und in Sachsen-Anhalt ist „Tänzchentee“. Bis zum Jahr 2019 hatte die Band mit Musikern aus Bernburg und Aschersleben fast 100 Auftritte im Jahr. 2020 waren es noch 25, 2021 schon wieder knapp über 30 „Mucken“, wie es Gitarrist Silvio Jänicke beschreibt. „Corona war am Anfang ein Hammerschlag. Sonst hatten wir nur zweimal im Jahr Urlaub und sonst durchgespielt. Jetzt waren wir jedes Wochenende zu Hause“, erzählt er.

Die „fünf coolen Jungs“, wie sich die Band auf ihrer Homepage selbst beschreibt, leben von ihrer Musik, sind Berufsmusiker. Weil die Einnahmen wegbrachen, arbeitete der Schlagzeuger plötzlich im Baugewerbe, um über die Runden zu kommen.

Man denkt oft nach und stellt sich die Frage, ob das alles noch einen Sinn hat. Viele machen jetzt andere Jobs. Das ist schade. Silvio Jänicke, Gitarrist bei „Tänzchentee“

„Finanziell war Corona gar nicht so einschneidend, aber es war psychisch schwer. Man denkt oft nach und stellt sich die Frage, ob das alles noch einen Sinn hat“, sagt Silvio Jänicke. „Viele Musiker machen jetzt andere Jobs und werden ungewollt aus der Kulturszene herausgezogen. Das ist schade.“

Immerhin: „Tänzchentee“ bekam viel finanzielle Unterstützung. Zum einen gab es Geld durch das Förderprogramm „Kultur ans Netz“. Pro musikalisches Projekt gab es hier vierstellige Summen. Dazu hatte die Band mehrmals Zuwendungen über die Neustart-Hilfe vom Bund. 60 Prozent vom Verdienst aus der Zeit vor Corona wurden da für eine gewisse auftrittslose Zeit übernommen. Und auch bei „Tänzchentee“ gilt: Die Band ist nicht vergessen. Als Auftritte endlich wieder möglich waren, hatte die Band 2020 und 2021 in einem Zeitraum von Juni bis November zahlreiche Auftritte. „Das war wie früher. Auch wenn die Euphorie etwas nachgelassen hatte und teilweise Tanzverbot herrschte“, so Jänicke. Fest eingeplant ist in diesem Jahr ein Auftritt am 8. März zur Frauentagsparty im Staßfurter Salzland Center. Mehr soll in der später wärmeren Zeit folgen.

Die Musikszene ist dabei gerade im ländlichen Raum vor große Herausforderungen gestellt. Mit und ohne Corona. Weil eben auch urige und alteingesessene Kneipen und Säle fehlen, in denen kleinere und unbekannte Bands auftreten könnten. In Staßfurt gibt es quasi überhaupt keine Kneipen mehr. In Schönebeck werden sie auch immer rarer. Julian Schwarzberg ist Inhaber der „Spatzenfalle“ in Schönebeck. Und das schon seit 24 Jahren. Die Kneipe gibt es aber schon über 60 Jahre, wie er sagt. „Alle sind deprimiert. Die Planung von Auftritten fällt in der Corona-Zeit schwer. Alle hängen in den Seilen“, erzählt Schwarzberg. „Im Dezember gab es einen Auftritt unter 2-G-Bedingungen. Der war sehr gut besucht.“ Es war der erste seit Corona. „Obwohl der Bedarf schon da ist.“

Peggy Zoo sind seit 30 Jahren als Rockband unterwegs. Foto: Schäfer

Vorher stand einmal im Monat eine Band auf der kleinen Bühne. 40 bis 50 Menschen passen in die Spatzenfalle. Dann ist es voll. „Jede Nachwuchsband hat eine Chance, sich bei mir zu präsentieren“, so Schwarzberg.

Früher, ja früher, hätten sich in Schönebeck zu DDR-Zeiten bekannte Bands die Klinke in die Hand gedrückt. „Lift“, „Stern Meißen“ oder die Gruppe „Magdeburg“ waren in der Elbestadt. Heute ist es beschaulicher. Das war es schon vor Corona. Schwarzenberg selbst ist auch Musiker, spielt Gitarre bei der neugegründeten Band „Jam Session“. Die Band macht Bluesrock und sucht noch eine Sängerin oder einen Sänger.

Alle sind deprimiert. Die Planung von Auftritten fällt in der Corona-Zeit schwer. Alle hängen in den Seilen. Julian Schwarzberg, Inhaber der „Spatzenfalle“ in Schönebeck

Thomas Schäfer ist Bassist der Schönebecker Rockband „Peggy Zoo“. „Wir hatten im September 2021 den ersten Auftritt nach zwei Jahren“, erzählt er. Davor habe man ein halbes Jahr lang nicht mehr geprobt und sich lange nicht gesehen. „Bei der ersten Probe sind wir uns in die Arme gefallen. Da hat man gemerkt, was gefehlt hat.“

„Peggy Zoo“ gibt es seit knapp 30 Jahren, in Schönebeck ist die Band eine Institution, auch wenn der ganz große Durchbruch nie gelang. Die Hobbymusiker haben andere Jobs, mit denen sie ihr Geld verdienen. Schäfer zum Beispiel ist unter anderem selbstständiger Fotograf und Videograf. Hier brachen Aufträge weg, finanziell musste er durch andere Sachen Geld einnehmen. „Andere Soloselbstständige sind in Hartz IV gerutscht, weil die Corona-Hilfen nur laufende Kosten des selbstständigen Unternehmens erstatten“, sagt er. Wer aber bezahlt die Miete? Wer füllt den Kühlschrank? Die Zeiten sind da für Künstler mitunter düster geworden.

Neue Projekte

Am Ende bleibt nur die Hoffnung, die nie stirbt. Diese Flamme erlischt sowieso nie. Und es ist ja so: Die Corona-Zeit hatte auch positive Seiten. „Es sind musikalische Kontakte entstanden, die es ohne Corona nicht gegeben hätte“, sagt Antje Reich von „Noch ist Zeit“ und „Ventura Fox“. „Die Musiker helfen sich gegenseitig, Konkurrenzdenken gibt es nicht. Wir lieben ja alle Musik. Das ist eine schöne Erkenntnis.“ Reich zum Beispiel hat mit anderen Künstlern das „Virtual Music Lab“ auf die Beine gestellt. Das ist ein interaktiver Proberaum und interaktives Tonstudio. Jugendliche können virtuell Instrumente entdecken und ausprobieren. Dafür gab es auch eine Förderung. Ob diese Idee auch ohne Corona umgesetzt worden wäre?

Was zählt, ist die Liebe zur Musik. Antje Reich kann sich noch gut an den Juli 2020 erinnern. „Ich hatte Gänsehaut beim ersten Auftritt seit der Corona-Zeit“, sagt sie. „Auf der Bühne werden Menschen zu anderen Persönlichkeiten und können sich dort auspowern. Wer privat introvertiert ist, kann auf der Bühne vielleicht frei sein.“ Allein deswegen ist es wichtig, dass Musik und Bands am Leben gehalten werden. Wenn es doch sonst kaum Halt in einer überhitzten Zeit und Gesellschaft gibt.