Corona bestimmt das gesellschaftliche Leben. Am 11. März berichtete die Volksstimme über den ersten Corona-Fall im Salzlandkreis.

Staßfurt/Schönebeck l Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen so sehr verändert, wie kein Ereignis der jüngeren Geschichte. Einschränkungen, Schließungen, Heimarbeit bestimmen nach wie vor den Alltag. Zahlenentwicklungen werden in den Mittelpunkt des Interesses gestellt – von Inzidenzwerten und Infizierten bis zu Verstorbenen. Inzwischen kommen erfolgte Impfungen dazu.



Am 9. März 2020 ist das Virus endgültig im Salzland angekommen. Der Salzlandkreis informiert am Tag darauf die Medien über den ersten Corona-Infizierten. Ein 35-Jähriger aus dem Giersleber Ortsteil Strummendorf. Der junge Mann war bis 7. März in Tirol im Ski-Urlaub gewesen, meldete sich nach seiner Rückkehr im Klinikum, weil er sich krank fühlte. Es war gar nicht so einfach, sich testen zu lassen. Anton Heukamp erinnert sich heute, wie es dazu kam und was folgte: „Ich hatte wohl eine Dosis während einer Gondelfahrt mit 80 Leuten abgekriegt. Ich wollte mich schließlich zu Hause testen lassen, aber das war gar nicht so einfach, die Kassenärztliche Vereinigung zu überzeugen.“



Mehr als eine Grippe

Auch im Krankenhaus hatte er Überzeugungsarbeit leisten müssen, trotz Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn und Probleme mit der Lunge. Schließlich wurde er dann doch getestet – mit positivem Befund. Es folgte eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Er hörte auf seinen Körper, schonte sich sechs bis acht Wochen lang. Mitarbeitern, Freunden und der Familie habe er es zu verdanken, dass der landwirtschaftliche Betrieb weiterlief. Eine Nachuntersuchung ergab schließlich, dass er keine Spätfolgen davon trug. „Beim ersten Mal Sporttreiben fühlte es sich allerdings so an, als hätte sich mein Körper neu erfunden“, so Anton Heukamp. Auf die folgenden strengen Corona-Verordnungen blickt er mit gemischten Gefühlen.



„Ich halte Eigenverantwortlichkeit für den richtigen Weg. Leider halten sich nicht alle Leute daran. Es ist schon mehr als eine Grippe“, spricht er aus Erfahrung. Man müsse eben nicht jedem die Hand schütteln in solchen Zeiten. Und wenn diese Einsicht nicht besteht, müsse eben auch staatlich reguliert werden. „Man muss es aber auch nicht übertreiben.“ Einen Polizeistaat wolle auch niemand. Der Strummendorfer glaubt, dass der Gesellschaft noch immer nicht richtig klar ist, wie sie mit dem Virus und den Folgen umzugehen hat. Insbesondere, was den wirtschaftlichen Lockdown betreffe. „Ich bin jedenfalls vorsichtig“, ist eine Konsequenz seiner ganz persönlichen Erfahrung mit Corona. Sicher fühlen könne man sich auch nach überstandener Krankheit nicht.