Debatten in Staßfurt um Pyro in Stadien und Kennzeichen für Fahrräder

Staßfurt. - Kommunale Maßnahmen gegen Einsamkeit, Rauchverbot in der Öffentlichkeit, der Ausschluss extremer Parteien in Diskussionsrunden und Zuschüsse für Ehrenamtliche zum Führerschein – diese Themen diskutierten die Teilnehmer bei „Jugend debattiert“ in diesem Jahr in den Vorrunden des Regionalausscheids.