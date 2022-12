Demnächst in Staßfurt: Tierarztpraxis eröffnet neu

Von außen machen große Plakate darauf aufmerksam. Im Inneren gleicht die Tierarztpraxis aber noch einer Baustelle. Doch es geht voran. Zwei Tierärztinnen werden in dem Objekt an der Goethestraße ab Januar ihre Patienten empfangen.

Noch gleicht ihre Tierarztpraxis am Wasserturm in Staßfurt einer Baustelle. Doch Tina Völker (l.) und Jenny Metzner sind zuversichtlich, am 4. Januar 2023 eröffnen zu können. Hündin Gipsy drückt die Pfötchen.

Staßfurt - Für Jenny Metzner und Tina Völker gab es nie einen anderen Berufswunsch. Beide sind mit Tieren aufgewachsen. Und wollten immer etwas mit Tieren machen. So haben auch beide direkt nach ihrem Abitur Veterinärmedizin studiert. Hunden, Katzen, Vögeln und Co. zu helfen, ist für die jungen Tierärztinnen eine Herzensangelegenheit. Und so haben sie in ihrer Praxis, die sie am 4. Januar 2023 eröffnen, einiges vor.