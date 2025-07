Dedeleben. - Fußball, Volleyball, Tischtennis, verschiedene Staffel- und andere Spiele wie Brennball und natürlich das Freibad mit seinem großen Becken, der Rutsche, dem Sprungturm und mehr. Die Kinder des Zeltlagers im Dedeleber Bad können sich über zu wenig Action wirklich nicht beklagen.

Auch in diesem Jahr waren daher die gut 30 Plätze im beliebten Feriencamp der Sportjugend des Kreis-Sport-Bundes Harz schnell belegt. Die Kids sind im Alter zwischen acht und 14 Jahren und stammen unter anderem aus Ströbeck, Wegeleben, Halberstadt und verschiedenen Huy-Orten.

Fünfköpfiges Team betreut das Feriencamp der Sportjugend

Betreut werden sie von einem fünfköpfigen Team - inklusive Jürgen Pieper, der es sich trotz seiner stolzen 79 Jahre nicht nehmen ließ, auch in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein. „Dieses Mal ist es aber wirklich das letzte Mal“, sagt er. Wie immer. „Im nächsten Jahr sind die anderen an der Reihe.“

Ein Dank gehe, so der rüstige Rentner, an das AWZ sowie Thomas Rebettge für Hilfe beim Transport und Auf- und Abbau sowie an den örtlichen Supermarkt und Bäcker für die Unterstützung bei der Verpflegung. Denn auch die gehört - inklusive Frühstück, Mittag und Abendessen, plus Snacks und Getränken - zum Komplett-Paket.