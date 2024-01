Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Was sich wie ein Scherz anhört, ist schnell in die Tat umgesetzt worden: Am 11. November hat sich die 32-jährige Caroline Welz spontan dazu entschieden, in diesem Jahr die Prinzessinnenkrone des 1. Staßfurter Carneval Vereins zu tragen. Grund dafür: ihr Beruf. Denn die Staßfurterin ist Friseurin und trägt die Verantwortung für die Frisur von Annabell I., der kleinen Staßfurter Prinzessin.