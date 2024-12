Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Staßfurt haben sich entschieden, den Markt am heutigen Sonnabend trotz der Ereignisse in Magdeburg stattfinden zu lassen. Wie sie gerade damit auch Gelegenheit zur Anteilnahme geben wollen.

Der Weihnachtsmarkt in Staßfurt als Ort des Gedenkens

Der Weihnachtsmarkt in Staßfurt findet heute statt. Dazu haben sich die Veranstalter entschieden

Stafurt. - Am heutigen Morgen fand eine Zusammenkunft des Gewerbevereins, der Händler des Weihnachtsmarktes und der Verantwortlichen der Stadt Staßfurt statt. Dabei wurde beschlossen, den Weihnachtsmarkt in der Bodestadt trotz des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg stattfinden zu lassen.

Stellungnahme bei Facebook

„Wir sind alle tief betroffen und erschüttert von den Ereignissen des gestrigen Abends in Magdeburg. Unser Mitgefühl gilt allen Opfern, Verletzten und deren Familien“, heißt es in einer am Sonnabend bei Facebook veröffentlichten Stellungnahme.

Trotz dieser tragischen Ereignisse wolle man den Menschen der Region die Möglichkeit geben, zusammenzukommen und sich auszutauschen. Daher finde der Weihnachtsmarkt am heutigen Samstag auch statt. Die Eröffnung war um 14 Uhr geplant.

Gelegenheit zur Anteilnahme

Der Markt werde jedoch in einer ruhigeren Atmosphäre stattfinden: „Die Künstlerinnen und Künstler werden ihre Programme der aktuellen Situation entsprechend anpassen.“

Den Veranstaltern sei es wichtig, den Menschen einen Ort der Begegnung und des Trostes zu bieten. Außerdem werde es am Abend die Möglichkeit geben, stille Anteilnahme zu zeigen, indem Kerzen vor der Bühne entzündet werden.