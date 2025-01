Staßfurt/Bernburg - Das Fahren mit dem Zug spielt bei Reisen eine immer größere Rolle in den Planungen der Menschen. Was von Großstadt zu Großstadt oft gut funktioniert, wird schwerer im ländlichen Raum. Im Salzlandkreis gibt es zum Beispiel derzeit keine direkte Verbindung von Magdeburg nach Halle über Bernburg. In Calbe Ost biegt die Regionalbahn nach Köthen ab. Damit sich das ändert, wird seit einigen Jahren am Projekt „Salzlandbahn“ gearbeitet.

