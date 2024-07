Der Seniorenpark an der Stadtmauer Barby und der dazugehörende Wohnpark sind künftig unter dem Dach des AWO-Seniorenzentrums Zepziger Weg mit Sitz in Bernburg.

Staßfurt/Schönebeck. - Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Salzlandkreis geht neue Wege: Der Seniorenpark an der Stadtmauer Barby ist künftig im Verbund der AWO-Seniorenzentrum Zepziger Weg GmbH in Bernburg. Indes könnten die 42 Mitarbeiter des Seniorenwohnparks beruhigt in die Zukunft blicken. Ihre Arbeitsplätze seien langfristig gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung des AWO-Landesverbands in Magdeburg.