Der Storch aus Egeln war im Winter wahrscheinlich gar nicht weg. 2024 sind in der Bodeniederung 28 Storchenbabys großgezogen wurden. Das fand der Unseburger Naturschützer und Ornithologe Joachim Lotzing heraus.

Hecklingen/Unseburg/Löderburg - Die ersten Störche sind wieder da. Sie sind aus ihrem Winterquartier wieder in der Egelner Mulde sowie in den Städten Staßfurt und Hecklingen gelandet. In Groß Börnecke hat ein Paar seinen angestammten Horst auf dem Schornstein des ehemaligen Heizhauses des Grundschulzentrums „Bördeblick“ wieder besetzt.