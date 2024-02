Meister Adebar bezog zehn Tage früher als 2023 seinen Horst auf einem Schornstein. Im vergangenen Jahr zogen Störche in der Bodeniederung 23 Jungtiere auf.

Erster Storch wieder zurück in Egeln

Der erste Weißstorch ist vor wenigen Tagen aus seinem Winterquartier auf einem Schornstein in der Egelner Innenstadt gelandet. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein Männchen. Es genoss am Sonnabend die Frühlingssonne.

Egeln/Hecklingen/Staßfurt. - Der erste Storch ist wieder in Egeln eingetroffen. Er bezog am vergangenen Montag, 5. Februar, und damit zehn Tage früher als im vergangenen Jahr wieder seinen Horst auf dem Hof der Familie Mankat in der Halberstädter Straße.