Sanierungen im Altkreis Staßfurt Die EU gibt Geld für Investitionen auf dem Land: 18 Vorhaben rund um Staßfurt hoffen auf Fördermittel

In den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wollen Investoren mehr als drei Millionen Euro für neue Projekte in die Hand nehmen. Dazu gehört auch ein Hofladen in Schneidlingen.