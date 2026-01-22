Besonders in gerissene, offene Bereiche eindringendes Wasser schädigt die Straßen und Wege. Wie die Auswirkungen der ersten Wintertage zu bewerten sind.

Die erste winterliche Episode des Jahres stellt den Straßenbau Staßfurts vor weitere Herausforderungen.

Staßfurt/Salzlandkreis - Das eine oder andere Schlüsselloch an Haus- und Autotür, aber auch die ersten Fahrradschlösser sind bereits wieder verfroren – die nächste Welle des Winters kündigt sich an. Was haben die ersten Tage der frostigen Temperatur mit den Straßen und Wegen in Staßfurt und dem Salzlandkreis gemacht? Wie steht es um Notfalleinsätze? Eine erste Bestandsaufnahme.