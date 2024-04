Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Unseburg/Tarthun - In der nächsten Sitzung des Bördeaue-Gemeinderates soll der Ausbau des Radweges von Unseburg in Richtung Rothenförde erneut auf der Tagesordnung stehen und ein Beschluss gefasst werden. Das hatte Bürgermeister Peter Fries (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Unseburg angekündigt.