Ende September wurden die ersten Impfdosen an Staßfurter Arztpraxen geliefert. Warum es für Risikogruppen wichtig ist, sich jedes Jahr impfen zu lassen.

Die Grippeschutz-Impfsaison in Staßfurt geht wieder los

Schon im September wurden die ersten Grippeschutzimpfungen in Staßfurt verabreicht.

Staßfurt. - Staßfurter Arztpraxen starten in die „Impf-Saison“, denn von Anfang Oktober bis Mitte Dezember ist der ideale Zeitraum, um sich gegen Influenza, zu deutsch Grippe, impfen zu lassen. In der Praxis von Tobias Ortmann, Facharzt für Allgemeinmedizin, liegen die Dosen seit Ende September bereit. „Ich habe insgesamt 500 Dosen bestellt. Wir sprechen jeden darauf an und informieren“, sagt dieser.