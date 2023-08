Den 12. Tag der Egelner Mulde, der in diesem Jahr erstmals gleich an zwei Tagen in Wolmirsleben gefeiert wurde, hat die Verbandsgemeinde Egelner Mulde als Veranstalter als Erfolg gewertet. Auch das Wetter spielte mit. Das nächste Fest findet in Egeln statt.

Wolmirsleben - Im nächsten Jahr wird die Stadt Egeln Austragungsort des 13. Tages der Egelner Mulde sein, der seit Jahren jeweils in einem anderen Ort der Mitgliedsgemeinden der 2010 gegründeten Verbandsgemeinde gefeiert wird. Die Idee zu dieser Veranstaltung, die das Zusammenwachsen in der Egelner fördern soll, hatten damals Karl-Heinz Schreiber und Uwe Lachmuth.

Der Wechsel des Veranstaltungsortes wurde auf dem Festplatz in Wolmirsleben mit der traditionellen Pokalübergabe von Wolmirslebens Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) an seinen Egelner Amtskollegen Reinhard Luckner (UWGE) besiegelt. Und wie es seit Jahren Brauch ist, nahmen beide Ortsoberhäupter zuvor gemeinsam einen kräftigen Schluck aus dem mit Bier gefüllten Behältnis.

Das geht auf die Intervention von Bornes ehemaligen Bürgermeister Dietmar Guschl zurück. Er hatte sich damals geweigert, den Pokal ohne Inhalt zu übernehmen. Seit dieser Zeit wird diese Trophäe vor dieser Zeremonie jedes Mal mit Bier gefüllt, das sich die Beteiligten dann gemeinsam schmecken lassen.

Nächstes Fest im Juni 2024 in Egeln

Der Termin für das nächste Gemeinschaftsfest in der Bördestadt steht bereits fest. „Wir werden den 13. Tag der Egelner Mulde am 29. Juni 2024 in Egeln feiern, verbunden mit einem Stadtfest und einer Riesendisco sowie einem Kinderfest auf dem Marktplatz mit Karussell und Riesenrad“, kündigte der Egelner Bürgermeister Reinhard Luckner im Volksstimme-Gespräch an. Ihm schwebt eine Festmeile vom Rathaus über die Schlossstraße bis hin zur Wasserburg vor.

Eigentlich sollte bereits 2020 der 11. Tag der Egelner Mulde in Wolmirsleben stattfinden. Doch die Corona-Pandemie machte diesen Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Wegen der um ein Jahr nach hinten geschobenen 1075-Jahr-Feier traf man sich im vergangenen Jahr in einem Riesenfestzelt auf dem Sportplatz in Borne, in dem abends beim anschließenden Gemeindefest die Ostrock-Band Karat für eine tolle Stimmung sorgte. Dafür war dieses Jahr Wolmirsleben an der Reihe.

„Es war ein sehr gelungenes Fest“, schätzte der Bürgermeister die zweitägigen Aktivitäten in seinem Dorf ein. Es habe keine Vorkommnisse gegeben. Dafür, dass alles reibungslos lief, dankte er allen, die mitgewirkt und dazu beigetragen hatten, dass das Fest ein Erfolg wird. Ganz besonders hob er die Sponsoren hervor, ohne deren Beitrag das Ganze nicht möglich gewesen wäre.

Das Fest war Sonnabendmittag eröffnet worden. Danach gab es Kaffee und Kuchen und anschließend ein buntes Nachmittagsprogramm.

Wolmirslebens Bürgermeister Knut Kluczka (l.) überreichte seinem Amtskollegen aus Egeln, Reinhard Luckner, dessen Stadt im nächten Jahr den Tag der Egelner Mulde ausrichten wird, den mit Bier gefüllten Pokal. Foto: Verbandsgemeinde

Dort erfreuten die Mädchen und Jungen der örtlichen Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Wolmirsleben der Lebenshilfe „Bördeland“ gGmbH, die Trommelgruppe der Basisförderschule „Am Park“ Wolmirsleben, „Die Bombastics“, die Tänzerinnen der Dance Factory Egeln unter der Leitung von Doris Pirwitz und der Gemischte Chor Egeln das Publikum.

Der Auftritt der Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Andrea Rokus ist inzwischen zu einer festen Größe bei den Gemeinschaftsfesten geworden. Sie waren bei elf von insgesamt zwölf Tagen der Egelner Mulde dabei. Präsent waren in Wolmirsleben auch das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Egeln, die Wehr und der Schützenverein.