Die Schulabgänger des Dr.-Frank-Gymnasiums, die 2000 ihr Abitur machten, feierten am Wochenende silbernen Abschluss.

Von Tobias Winkler 06.10.2025, 07:00
Erinnerungsfoto im Physikraum! Rund eine Hälfte der Dr.-Frank-Schüler des Abitur-Jahrgangs 2000 kamen beim Ehemaligentreffen zusammen. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt - Nur einmal verzichtete Staßfurts Abitur-Jahrgang aus dem Jahr 2000 auf ein Treffen – 2020, eines der Corona-Jahre. Ansonsten heißt es für die ersten Klassen von Salzland- und Dr.-Frank-Gymnasium, die sich komplett gemeinsam aufs Abitur vorbereiteten, konsequent: Alle fünf Jahre sieht man sich wieder. Von den damals rund 120 Schülern war es an diesem Wochenende immerhin knapp die Hälfte, die zur Führung durch die Schule und für ein anschließendes Abendessen beim Neundorfer Griechen zusammenkam. Zum vierten Treffen. Zur großen Feier des silbernen Schulabschlusses.