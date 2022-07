Drei Kandidaten für Bürgermeisterwahl in Güsten

Michael Kruse (CDU) und Lars Lehmann (Linke) sowie Amtsinhaber Helmut Zander (SPD) treten bei der Bürgermeisterwahl in Güsten an.

Wer wird nach der Bürgermeisterwahl am 24. April 2022 für sieben Jahre maßgeblich bestimmen, was rund um den Güstener Guddenstein passiert?

Güsten - Drei Kandidaten werden sich am Sonntag, 24. April 2022, in der Stadt Güsten zur Wahl stellen, wenn es darum geht, wer in den nächsten sieben Jahren der Bürgermeister sein soll.