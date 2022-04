Drei Wahlbewerber: Bürgermeister in Hecklingen gesucht

Drei Bewerber gibt es um den Hecklinger Rathausschlüssel. Am 8. Mai 2022 steht in der Gemeinde die Bürgermeisterwahl an.

Am 8. Mai 2022 sind in Hecklingen die Bürger zur Bürgermeistermeisterwahl aufgerufen. Donnerstag, 28. April, stellten sich die drei Bewerber, Amtsinhaber Uwe Epperlein (2.v.l.) sowie seine Herausforderer Hendrik Mahrholdt (3.v.l.) und Kay Watermann (4.v.l.) im Wahlforum den Bürgern. Volksstimme-Reporter René Kiel moderierte. Wahlleiterin in Hecklingen ist Nancy Funke.

Hecklingen - Behält Amtsinhaber Uwe Epperlein den Rathausschlüssel weiter in Händen? Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen will am 8. Mai erneut ins Rathaus einziehen. Gemeinsam mit seinen Kontrahenten Hendrik Mahrholdt (Mitte) und Kay Watermann stellte er sich gestern Abend den Fragen von Moderator René Kiel (l.). Wahlleiterin Nancy Funke informierte über die Fakten zum Wahlsonntag und auch zu einem möglichen Stichwahltermin am 22. Mai.