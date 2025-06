Das Geheimnis dahinter 107 Jahre alt: Ältester Mensch im Jerichower Land feiert Geburtstag mit fünf Generationen

Berta Jakob blickt auf ganze 107 Lebensjahre zurück. Damit ist sie, die lange in Parchau lebte und jetzt in Güsen wohnt, die älteste Bewohnerin des Landkreises. Wie lautet ihr Geheimnis für ein so langes Leben?