29 Einsatzkräfte der Feuerwehren Westeregeln, Egeln und Etgersleben rückten zum Plan in Westeregeln aus. Dort war in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden beträgt laut Umland rund 100.000 Euro.

In diesem Mehrfamilienhaus in Westeregeln war am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Westeregeln - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch, 17. Juli, am Vormittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus Am Plan in Westeregeln.