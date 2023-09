Von einem öffentlichen Spielplatz sind in Staßfurt drei Schaukeln gestohlen worden. Die Diebe gingen bei der Demontage vorsichtig vor. Wo sind die Spielgeräte jetzt?

Dreiste Diebe stehlen in Staßfurt drei Schaukeln

Diese drei Schaukeln wurden vom Spielplatz Kalkstraße in Staßfurt entwendet.

Staßfurt - Dreiste Diebstähle vom öffentlichen Spielplatz in der Kalkstraße meldet die Stadtverwaltung Staßfurt. So wurden im Zeitraum von Mittwoch, 6. September, bis Freitag, 8. September, eine Nestschaukel und zwei Schaukeln von der Anlage gestohlen.

Stadt erstattet Anzeige

Der Abbau der Spielgeräte – hier ein Foto aus ihren ersten Tagen im Februar des vergangenen Jahres – sei offensichtlich sorgfältig erfolgt. Und so geht die Verwaltung davon aus, dass der oder die Täter die Schaukeln möglicherweise für private Zwecke nutzen. Der Fachdienst Stadtsanierung und Bauen habe Anzeige erstattet. Man bittet außerdem die Bürger, die Hinweise zum Verbleib der Schaukeln machen können, sich an die Polizei zu wenden oder an die Stadtverwaltung.

1000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden belaufe sich auf mehr als 1000 Euro. Mal abgesehen von den traurigen Kindern, denen derzeit keine Schaukeln zur Verfügung stehen. Ersatz soll laut Stadtverwaltung beschafft werden. Wann die Lieferung erfolgt und die Montage abgeschlossen werden kann, sei derzeit ungewiss.Foto: Falk Rockmann