Edeka: Filialen in Staßfurt sollen vorerst nicht früher schließen

Aufgrund der hohen Energiekosten hatte der Discounter Aldi Nord kürzlich bekannt gegeben, bei einigen Filialen die Öffnungszeiten einzuschränken. Nach einer Volksstimme-Umfrage erklärte Edeka, dass sie in einigen Gebieten schon kürzere Öffnungszeiten testen.

Die Edeka Gruppe testet an einigen Orten in Sachsen-Anhalt bereits kürzere Öffnungszeiten. Das Unternehmen erklärte, dass es für jeden Ort individuell geprüft werden soll.

Staßfurt - Kürzlich gab Aldi Nord bekannt, als erster Lebensmittelhändler aufgrund der Energiekrise die Öffnungszeiten zu reduzieren. Filialen, die bis spät abends geöffnet haben, sollen ab 1. November um 20 Uhr schließen.

In Staßfurt haben die beiden Aldi-Märkte ohnehin nur bis zu der Zeit geöffnet. Auf Nachfrage erklärten die anderen in Staßfurt vertretenden Supermärkte oder Discounter, dass sie zurzeit keine Kürzung der Öffnungszeiten planen. „Routinemäßig überprüft Netto als Lebensmittel-Discounter seine Kostenstruktur.

In Einzelfällen kann dies zu Veränderungen bei den Öffnungszeiten führen“, teilte eine Netto-Sprecherin mit. Die Edeka-Gruppe testet gerade in Burg und Oschersleben kürzere Öffnungszeiten. Es solle keine einheitliche Regelung geben, sondern an jedem Standort individuell geprüft werden.

Kaufland, die bis 22 Uhr offen haben, will vorerst daran festhalten. „Bei der Festlegung unserer Ladenöffnungszeiten stehen die Erwartungen unserer Kunden im Vordergrund. Dabei kommen die langen Öffnungszeiten insbesondere den Berufstätigen entgegen. Eine Verkürzung der Öffnungszeiten ist aktuell nicht geplant“, so ein Sprecher. (tz)