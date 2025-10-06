Nach dem Ausbau der Innenräume zum kulturellen Treffpunkt wird nun auch die Außenansicht des Pferdestalls in Egeln auf Vordermann gebracht.

Die Fassade des ehemaligen Pferdestalls auf der Wasserburg in Egeln wird jetzt saniert.

Egeln - Die Stadt Egeln lässt derzeit die Fassade des ehemaligen Pferdestalls auf der Wasserburg erneuern. Die Vergabe der Leistungen für den Gerüstbau und die Sanierung der Flächen hatte der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil seiner August-Sitzung beschlossen. Das teilte Bürgermeister Reinhard Luckner (parteilos) in der jüngsten Ratssitzung mit. „Die Firma ist bemüht, bis Ende Oktober die Fassade hergerichtet zu haben“, fügte das Stadtoberhaupt hinzu.