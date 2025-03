Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister der Egelner Mulde, Michael Stöhr, und der SPD-Fraktionschef Manfred Püchel fordern mehr Polizeipräsenz. Die stellvertretende Revierleiterin, Julia Meister, nimmt in Egeln Stellung.

Im April des vergangenen berieten die Polizeihauptmeisterin Kitty Schulze und der Kriminalhauptmeister Fred Brehmer (links) auf dem Marktplatz in Egeln die Bürger wie sie sich am besten vor Dieben schützen.

Egeln/Hecklingen - Die Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen haben in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde zugenommen. Darauf machte der SPD-Fraktionschef Manfred Püchel in der Sitzung des Hauptausschusses des Verbandsgemeinderates der Egelner Mulde aufmerksam.