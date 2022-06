Egelner Mulde nimmt erste Ukraine-Flüchtlinge auf

Die Menschen in der Egelner Mulde wollen Ukraine-Flüchtlingen helfen und Zuflucht geben. Die ersten sind eingetroffen.

Die Menschen in der Egelner Mulde stehen an der Seite der Ukraine.

Egeln - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat in Zusammenarbeit mit dem Salzlandkreis Vorkehrungen getroffen, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen zu können. Das teilte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) Mittwochabend in der Verbandsgemeinderatssitzung in der Aula des Schulzentrums Egeln mit. Derzeit gebe es 485 registrierte Flüchtlinge im Kreis mit deutlich steigender Tendenz.