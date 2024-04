Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (Mitte) kam an diesem Abend in der „Wilden Zicke“ in Egeln mit Unternehmern und Selbstständigen sowie mit Kommunalpolitikern ins Gespräch. Nicole Jasper und Peter May (r.) aus der Gemeinde Wolmirsleben sind sogar beides.

Foto: René Kiel