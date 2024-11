Egeln. - Die Egelner Senioren, insbesondere diejenigen, die allein oder in einem Heim leben, werden in der Stadt nicht vergessen. Wie in den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr für diesen Personenkreis wieder eine Weihnachtsfeier geben. In Egeln findet sie am 4. Dezember in der Cafeteria an der Wasserburg und in Egeln-Nord einen Tag später im Dorfgemeinschaftshaus statt. Sie beginnen jeweils 14.30 Uhr. In Egeln wird abends symbolisch eine Tür des lebendigen Adventskalenders geöffnet.

