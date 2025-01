Ehrenamt Ehrenamt in der Egelner Mulde: Kürzungen sorgen für Unbehagen

Die Regelung des Landes, dass ehrenamtliche Betreuer in den Kultur- und Sozialeinrichtungen der Gemeinden weniger Geld bekommen sollen, stößt auch bei den Räten in Borne und in der Gemeinde Bördeaue auf Kritik.