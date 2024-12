Weniger Geld für das Ehrenamt in der Egelner Mulde

Im Waldbad in Egeln gibt es ehrenamtliche Helfer. Diese werden ab Januar weniger Geld bekommen.

Egeln - Die ehrenamtlich tätigen Betreuer, die in ihrer Freizeit in den Einrichtungen der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wie zum Beispiel in den Grundschulen, Sportstätten und im Waldbad tätig sind, erhalten ab dem 1. Januar weniger Geld. Das sieht die neue Aufwandsentschädigungssatzung vor, die der Verbandsgemeinderat auf Druck der Kommunalaufsicht einstimmig beschlossen hat.