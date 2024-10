Förderstedt. - „Ob zehn Jahre jünger oder älter, spielt für die Feier nur eine Nebenrolle“ titelte die Volksstimme beim 80. Geburtstag der Kleingartenanlage „Erholung“ in Förderstedt am Triftweg. Inzwischen sind zehn Jahre vergangen und die Anlage feierte ihren 90. Geburtstag.

Auf der Suche nach Nachwuchs-Gartenfreunden

Viele der Kleingärtner sind immer noch aktiv in ihren Gärten und hatten sich so die Jubiläumsfeier redlich verdient. Einige sind inzwischen verstorben, aber auch an sie wurde beim Jubiläum gedacht. Aber auch neue Gartenfreunde sind dazu gestoßen und belebten das Ereignis. Und alle waren in die toll für die Feier herausgeputzte Anlage gekommen. Als Gäste wurden Ortsbürgermeister Peter Rotter und der Vorsitzende des Regionalverbandes der Kleingärtner Staßfurt, Ingo Knabe, vom Vorsitzenden des Förderstedter Vereins, Matthias Voigt, begrüßt.

Voigt hielt in einer kurzen Rede fest, dass das gute Miteinander der Vereinsmitglieder weiterhin erhalten geblieben sei. „Alle genutzten Gärten werden gut gepflegt“, sagte er. Das zunehmende Alter der Gartenfreunde und der hohe Leerstand an Gärten machen ihm Sorgen für die Zukunft. Auf neue Vereinsmitglieder wird weiterhin gewartet. Ja, es seien sogar gepflegte Gärten in der Anlage für neue Nutzer vorhanden. Ein Kontakt kann unter Telefon 0151 16 99 06 93 zustande kommen.

Ehrenurkunde für langjährige Vereinsmitglieder

Die beiden Gäste hielten auch kurze Grußworte, in denen sie den Gartenfreunden weiterhin viel Erfolg in ihrer gärtnerischen Arbeit wünschten. Sie haben auch kleine Präsente mitgebracht und zeichneten Vereinsmitglieder für lange Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde des Regionalverbandes aus. Das waren Fred Haubenreißer, Peter Juckel, Dietmar Könnecke, Günther Lurch, Wilfried Mücke, Volker Pollehn, Dietmar Sobotta und Achim Voigt. Die Anlage „Erholung“ wurde vom Regionalverband mit einer Ehrenschleife ausgezeichnet.

Auch eine Tombola wurde für die Gartenfreunde mit Unterstützung von Sponsoren gestaltet. Jedes Los gewann. Dafür ein Dankeschön an alle Sponsoren und Unterstützer der Geburtstagsfeier.Nach diesen Reden und offiziellen Ehrungen wurden weiter bis in den Abend hinein Gespräche geführt und fröhlich gefeiert.