Ein Erlass für Batteriespeicher gefährdet einen Gewerbesteueranteil für Staßfurt. Was der Ortschaftsrat Förderstedt dagegen tun möchte und was der Investor sagt.

In solchen Batterien könnte künftig Strom aus dem Netz in Förderstedt zwischengespeichert werden.

Förderstedt - So einigen Politikern im Land und in den Kommunen ist in den vergangenen Tagen der Schreck in die Glieder gefahren. Die Nachricht: Gewerbesteuern für Batteriespeicher können nur dann vor Ort ausgezahlt werden, wenn das entsprechende Werk an eine Photovoltaikanlage oder eine Windkraftanlage angeschlossen ist.