Staßfurt - Die Geburtstag verlief eher zurückhaltend, die Feier fiel aus, die Schlagzeilen des Tages waren wichtiger: Am Mittwoch, 22. Januar, wurde SLK, der Newsblog ein Jahr alt. Am 22. Januar 2024 war der Liveticker, der den ganzen Tag über immer wieder die aktuellsten Nachrichten und neuesten Geschichten aus den vier Lokalredaktion im Salzlandkreis zusammenführt, zum ersten Mal auf den Internetseiten von Volksstimme und MZ erschienen.

Jetzt, ein Jahr später, zieht der Leiter des Regiodesks Salzland, Frank Klemmer, ein positives Fazit: „Ehrlich gesagt bin ich sogar ziemlich überrascht, wie gut unser neues Angebot von Beginn an angenommen wurde. Und wie intensiv es bis heute gelesen wird.“ Letztlich, betont Klemmer, lebe auch so ein Liveticker vor allem von den lokalen Nachrichten und Geschichten: Je stärker das sei, was es rund um Schönebeck, Staßfurt, Bernburg und Aschersleben zu erzählen gebe, umso größer sei natürlich auch das Interesse am Ticker. „Nur das interessiert dann auch die, die im Ticker über den Gartenzaun in die Nachbarschaft gucken“, sagt Klemmer.

Vor allem, so der Regiodesk-Leiter, habe sich das kostenlose, weil abofreie Angebot des Tickers auch in Ausnahmesituationen als Mittel erwiesen, um so viele Menschen wie möglich sofort mit den wichtigsten Informationen zu versorgen – und damit tatsächlich auch zu erreichen.

Besonders großes Interesse an Wahltexten

„Das traurigste, aber auch beste Beispiel, wie wichtig so ein Ticker sein kann, ist da der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember“, sagt Klemmer. Nicht nur im Salzland wurde da getickert und so konnten sich die Menschen über volksstimme.de und mz.de ständig über die neuesten, am Anfang noch unklaren Ausmaße der Tat informieren.

Besonders groß, erklärt Klemmer, sei das Interesse auch am „Wahlblog“ zur Kommunalwahl im Juni gewesen. „Deshalb sind wir t schon vorbereitet auf die nächste Wahl im Februar“, erklärt der Regiodesk-Leiter. „Gerade in einem Landkreis, der kein Wahlkreis ist und wo die Wähler deshalb in drei Richtungen gucken müssen, wer für ihren Bereich nach Berlin geht, werden wir die Menschen vor der Wahl und am Abend selbst immer auf dem Laufenden halten.“

SLK, der Newsblog steht montags bis freitags unter mz.de/thema/ salzlandkreis. Dort erscheinen auch alle Folgen des Newsletters mit Wochenrückblick und die Texte zu den Folgen des neuen Podcasts Salz Land Köpfe.