Einbruch in Kita Einbrecher legen Kitabetrieb in Wolmirsleben lahm

Unbekannte Täter sind in die Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Wolmirsleben eingedrungen. Dadurch gab es nur eine Notbetreuung. Die Lebenshilfe setzt für Hinweise zu den Dieben 300 Euro Belohnung aus. Hat eine gefundene Box in der Nähe des Tatorts etwas mit dem Einbruch in der Kita Wolmirsleben zu tun? Die Polizei ermittelt.