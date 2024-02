In der Löderburg Kita „Zwergenland“ war wegen eines Einbruchs am Montag keine Betreuung der Kinder möglich.

Einbruch in der Kita „Zwergenland“ in Löderburg

In der Kita in Löderburg wurde eingebrochen.

Löderburg - Die Erzieherinnen der Kita in Löderburg standen am Montagmorgen mit offenen Mündern vor ihrer Einrichtung. In der Kita wurde eingebrochen. Das bestätigen Ortsbürgermeister Danny Hempel und Staßfurts Bürgermeister René Zok (beide CDU).