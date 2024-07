In der Egelner Mulde gibt es nach mehr als 14 Jahren einen Wechsel an der Spitze des Rates. Die von der CDU geplante Änderung der Hauptsatzung, die gravierende Änderungen bei den Ausschüsse vorsieht, fand keine Mehrheit.

Eine Frau an der Spitze in der Egelner Mulde

Egeln - Der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde wird erstmals seit 2010 von einer Frau geführt. Dabei handelt es sich um die 54-jährige Hakebornerin Anke Janko Bartsch. Sie war von der CDU-Fraktion in der konstituierenden Sitzung im Egelner Rathaus für dieses Ehrenamt vorgeschlagen worden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die seit 25 Jahren in der Landesverwaltung tätige Kommunalpolitikerin erhielt in der geheimen Wahl 13 Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen.